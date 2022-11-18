Киянам радять підготуватися до більш тривалих відключень електрики.

На тлі ворожих атак на енергосистему України киянам варто подбати про запас води та продуктів.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на рекомендації Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, наголошуючи, що варто підготуватися до тривалих відключень електрики.

Зокрема в повідомленні зазначається:

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Зробіть необхідний запас питної води та уточніть інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою.

Підготуйте запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо).

Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.

При купівлі харчових продуктів у магазинах надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо).

Придбайте термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою.

За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах.

При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації. Єпроблеми з електро- та водопостачанням.

По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що через ракетні удари 10 мільйонів українців залишилися без світла.

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