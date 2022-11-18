Систему обмежили на понад 500 МВт.

У четвер, 17 листопада 2022 року, у Києві було зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії.

Як повідомив гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, систему обмежили на понад 500 МВт.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру і стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – наголосив Коваленко.

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Крім того, він додав, що "коли летять ракети над головою, ні в кого немає відповіді, коли вдасться повернути світло".

Ситуація з електроенергією в Україні

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в Київській області електроенергії може не бути днями. Він додав, що після ворожих обстрілів було потрапляння в одну з українських теплоелектростанцій, яка припинила працювати через пошкодження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз 10 млн українських громадян залишаються без енергопостачання в будинках через пошкодження енергомережі після російських ракетних ударів.

Водночас перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко вважає, що метою ракетного удару з боку Росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України. Він зазначив, що основні влучання були по підстанціях.

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