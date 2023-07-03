З 1 липня 2023 року тарифи мали зрости в середньому на 32%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Зазначається, що регулятор розпочинає консультації з Кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

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"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення", - цитує прес-служба голову НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду - деталі

29 червня НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував регулятор за підвищення тарифів на воду і назвав його "ганебним".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав рішення не погодженим із урядом і дав доручення профільним міністрам провести консультації щодо перегляду рішення про підвищення тарифу на воду.

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