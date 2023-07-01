Керівник уряду дав доручення профільним міністрам провести консультації щодо перегляду рішення про підвищення тарифу на воду.

Рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, є неприйнятними.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram. "Рішення неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - наголосив він.

За його словами, такі рішення Комісії "йдуть у розріз із політикою уряду, який робить все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість - збільшує пенсії, виплачує субсидії всім, хто їх потребує, допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду".

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"Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - повідомив Шмигаль.

Тариф на воду в Україні вирішили збільшити - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 30 червня НКРЕКП повідомила на своєму сайті про підвищення тарифів на водопостачання. Зазначалося, що з 1 липня платіжки для українців зростуть на 62 грн на місяць. У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону.

При цьому зазначалося, що тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними. Це Харків, Миколаїв і Херсон.

В повідомленні зазначалося, що сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (2 - 3 особи) зросте на 62 грн на місяць (з ПДВ). До підвищення вона орієнтовно становила 194 грн/міс (при чинному тарифі - 29,78 грн/м3), після підвищення сягатиме 256 грн/міс (за плановим тарифом - 39,37 грн/м3).

Необхідність підвищення тарифів пояснювали збільшенням витрат на електричну енергію в середньому на 14%, підвищенням оплати праці робітникам водоканалів на 13%, зростанням обсягів закупівлі реагентів на 88%, зобов’язань ліцензіатів за кредитами - 60%.

З метою зниження соціальної напруги для деяких підприємств, у яких відбулося найбільше зростання тарифів, застосовано поетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. З 1 липня 2023 року до 31 серпня заплановано перший етап підвищення, а з 1 вересня 2023 року - другий.

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