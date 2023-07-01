Президент заявив, що таке рішення регулятора отримає урядову відповідь.

Рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення з 1 липня тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, є ганебним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, реагуючи на повідомлення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду.

"М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що дав доручення уряду Дениса Шмигаля представити рішення у відповідь. "І вони будуть", - сказав президент.

Підвищення тарифів на воду в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше НКРЕКП повідомила, що з 1 липня платіжки для українців за воду зростуть у середньому на 32%, а платіжки - на 62 грн на місяць в залежності від регіону. Не буде підвищення у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій - Харків, Миколаїв і Херсон.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав рішення НКРЕКП неприйнятними і не погодженим із урядом. Він дав доручення профільним міністрам провести консультації щодо перегляду рішення про підвищення тарифу на воду.

Прем'єр також наголосив, що під час війни слід діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення. За його словами, такі рішення регулятора "йдуть у розріз із політикою уряду, який робить все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість".

Нагадаємо, що це не перша спроба НКРЕКП підвищити ціни на воду для українців. У грудні 2022 року регулятор затвердив рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення в 2023 році у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року мали зрости в середньому від 10% до 30%. Але за кілька днів Нацкомісія скасувала своє рішення, пообіцявши повернутись до цього питання навесні.

У травні НКРЕКП знову підготувала українцям суттєве підвищення тарифів на воду вже з 1 червня - від 15 до 60 відсотків в залежності від регіону. Але тоді остаточне рішення не було ухвалене.

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