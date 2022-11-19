Імпорт електроенергії не носить комерційного характеру і здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") здійснив повторну тестову поставку імпорту електроенергії з Європи.

Про це повідомили в прес-релізі компанії, нагадавши при цьому, що імпорт електроенергії не носить комерційного характеру і здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини в разі необхідності для енергосистеми

"Тестове постачання імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом двох годин АТ "ЕКУ" успішно здійснило 19 листопада 2022 року. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ", – зазначили в компанії.

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Перший тест імпорту електроенергії компанія провела 27 жовтня 2022 року.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. Є проблеми з електро- та водопостачанням.

По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна

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