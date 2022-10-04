Державний імпортер енергоносіїв Туреччини Botas прагне перенести частину платежів на 2024 рік.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина має намір попросити Росію відтермінувати частину платежів за газ до 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, державний імпортер енергоносіїв Туреччини Botas прагне перенести частину платежів на 2024 рік. Переговори ведуться після укладення угоди між двома країнами, що дозволяє Botas виплачувати 25% своїх зобов'язань в рублях, а не в доларах.

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Турецька сторона поки не зверталася з офіційним запитом щодо відтермінування — це стане можливим, коли BOTAS отримає відповідну пропозицію від російського "Газпрому".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ з президентом Росії Володимиром Путіним і сподівається отримати знижку.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

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