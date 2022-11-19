Freeport LNG заявила, що планує перезапустити в середині грудня свій експортний завод в Техасі.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну американська компанія з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) Freeport LNG заявила, що планує перезапустити в середині грудня свій експортний завод в Техасі, який був закритий на шість місяців після пожежі.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву Freeport, в січні 2023 року компанія планує переробляти близько 2 млрд кубічних футів газу (56 млн кубометрів) на добу в СПГ і вийти на повну потужність з використанням двох доків в березні 2023 року.

Зараз Сполучені Штати зріджують близько 12 млрд кубічних футів (340 млн кубометрів) газу в СПГ для експорту на шести інших великих експортних заводах країни.

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Freeport:

Freeport - другий за величиною об'єкт з експорту СПГ в США, закрився в червні після вибуху, який, за словами консультантів з енергетики, став результатом людської помилки, неадекватних процедур експлуатації та випробувань й інших факторів.

Закриття Freeport змусило клієнтів купувати дорогий СПГ з інших джерел для постачання своїх клієнтів.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію. Крім того, 1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 року Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

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