Нестабільна гривня. Кому вигідні спекуляції на курсах валют

Як і у грудні, так і в новому році українці уважно слідкують за стрибками курсу валют. Адже продукти в магазинах дорожчають кожного дня, а зарплати/пенсії, на жаль, ні.

«Це граються банкіри, заробляють на цьому гроші», - впевнений економіст Олег Пендзин.

Він нагадує, що промисловість в Україні грудень до грудня впала на 8,5%, безробіття збільшилося на 15%, а гривня укріпилася. «Не може бути такої ситуації в нормальній країні, - переконує експерт. - Ми побудували фінансову піраміду на державному рівні, яка не має жодного стосунку до нормальної ситуації».

Фінансовою пірамідою аналітики називають масований продаж інвесторам облігацій зовнішньої позики під шалені відсотки. «2019 рік був дуже успішним для Мінфіну по залученню коштів у бюджет через розміщення облігацій внутрішньої позики», - говорить фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Рік був успішним і для Міністерства фінансів, і для Національного банку, вихваляються чиновники. Але чи був рік успішним і для звичайних українців, які, здавалося б, мали радіти укріпленню гривні?

Насправді радіти нам зарано. «Це був дуже вигідний інструмент для зовнішніх спекулянтів. Півтора року тому вирішили запустити (я називаю це «козла в город») зовнішніх спекулянтів на український ринок ОВДП», - говорить ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

Схема працює дуже просто. Мінфін продає іноземним інвесторам державні облігації. Іноземці приїжджають в Україну з доларами, обмінюють їх тут на гривню та купують ОВДП. За це наша країна сплачує інвесторам відсоток (12-18% річних), який не оподатковується!

Такої нахабної схеми як в Україні, кажуть експерти, не ризикують провертати більше ніде у цивілізованому світі. «Сьогодні німці випускають свої облігації під -0,5% річних. Ми облігації випускаємо під 12% річних. А на початку минулого року випускали під 18%. З врахуванням укріплення гривні, ті, хто купив облігації по 18%, мали за минулий рік дохідність 30% річних! Це неймовірна цифра», - підкреслює Олег Пендзин.

І цей справді неймовірний та легкий прибуток, наче магніт, притягує в Україну іноземних інвесторів – каже влада. Економісти уточнюють: не інвесторів, а спекулянтів. «Ми називаємо їх інвесторами, але які то інвестори? Уявіть собі: вам потрібні гроші, до вас прийшов якійсь інвестор і поклав в гаманець 3 гривні, а ввечері забрав 4. Який вам сенс від такої операції? А такі операції відбуваються», - наголошує Олександр Савченко.

Багато інвесторів – багато доларів. Саме тому гривня під кінець року укріплювалася. «Нацбанк має, напевно, якісь свої резони. З моєї точки зору як економіста, резонів в такому укріпленні гривні не було. Це була пряма шкода українській промисловості, українським експортерам і в цілому українській економіці», - переконаний Олег Пендзин.

З ним погоджується і Олександр Савченко: «Тут робить помилку і Нацбанк, який тримає таку високу ставку, і Мінфін, який пропонує дуже високу ставку по облігаціях».

Іноземцям і тим, хто за ними ховається, ця «помилка» приносить шалений заробіток. А багатьом українцям – суцільні збитки.

Сергій Барановський експортує до ЄС продукцію з деревини. За його словами, для нього нормальним був би курс 28-29. «І я дуже засмучений, що в нас гривня укріплюється. Та й взагалі від цих стрибків. Це дуже погано для бізнесу», - говорить він.

Річ у тім, що в Європі з Сергієм за його товар розраховуються валютою. Про ціну домовлялися ще при курсі 28, а міняти виручку в Україні доводиться по 24.

«Українським експортерам не вистачає коштів від експорту, експортної валютної виручки для того, щоб розрахуватися з усіма своїми витратами в Україні. Тому вони починають експортувати менше, частина з них стає або безприбутковими, або збитковими. І, зрештою, якщо вони будуть збитковими, вони закриються», - говорить президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак.

А фінансовий аналітик Василь Невмержицький нагадує, що Україна повинна значну частину свого зовнішнього боргу віддавати в доларах США. Тому потрібно, щоб ця валюта надходила в країну.

Та проблеми наших експортерів, якщо не почати діяти, вже зовсім скоро можуть відобразитися на кожному з нас. «Якщо гривня буде далі посилюватися, це викличе через певний час - півроку-рік - величезну економічну кризу. В Україні будуть закриватися велика кількість підприємств. Не буде експортної виручки. Як наслідок, ми будемо мати курс 35-40, може і 50 грн за долар. Тому посилення гриві є небезпечним», - зауважує Тарас Козак.

Економісти наголошують, що потрібно терміново зменшувати облікову ставку на облігації. Тому що заробляти повинні не зовнішні інвестори, а країна. «Що таке нормальна ставка? Це рівень інфляції + приблизно 1 відсотковий пункт. Рівень інфляції за минулий рік – 4,1%, значить ставка має бути в нормальній країні – приблизно 5%, а у нас – 13,5%, а було 18%», - підкреслює Олександр Савченко.

Збагативши спекулянтів мільярдами українських гривень, зараз Нацбанк викуповує долари. За словами Олега Пендзина, НБУ з початку поточного року вже викупив приблизно 570-580 млн доларів. Тобто «починає робити те, що мав би робити весь минулий рік».

Чому це відбувається зараз? За словами Олександра Савченка, тому що регулятор боїться, «коли оці всі спекулянти будуть виходити з України», адже «вони будуть за гривню, яку вони отримають як проценти, шукати, де купити долари, щоб вибігти з України до обвалу».

Також слід не забувати, що у 2020 році Україну чекають й чималі виплати по валютних боргах. «Загальний обсяг складає приблизно 17 млрд доларів США. Це з рахунком відсотків, які нараховані за користування даним боргом», - нагадує фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

А це означає, що сьогоднішній курс 25 гривень за долар – не найвищий цього року.

Втім, економісти наголошують: не треба панікувати. Краще подбати про те, як правильно зберігати гроші, коли курс нестабільний. «Народна мудрість говорить: розкладай яйця по різних кошиках. Якщо якийсь кошик впаде, то в іншому кошику яйця залишаться. Основне, щоб ці кошти не лежали під матрацом, чи десь в сейфі, чи закопані в городі. Краще, щоб вони працювали. Щоб вони вам приносили доходи. Адже навіть якщо ви купили на всі свої заощадження валюту (долари чи євро), то купівельна спроможність цих грошей падає», - нагадує президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак.

Зберігати гроші краще у трьох валютах приблизно в однакових пропорціях. Частину в євро, частину в доларі, частину в гривні. Звісно, якщо вам є, що відкладати.

Ксенія Костенко, Тетяна Стежар