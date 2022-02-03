Падіння акцій Meta потягнули за собою акції інших операторів соціальних мереж.

Акції Meta (Facebook) впали на 20% через слабкий прибуток.

Про це повідомляє CBNC з посиланням на дані аналітиків.

Цінні папери компанії обвалилися на розширених торгах в середу одразу після повідомлення про невтішні доходи й слабких прогнозів щодо зростання кількості користувачів.

Станом на 2 лютого акції компанії впали приблизно на 4% з початку 2022 року.

За даними Refinitiv, виручка компанії у І кварталі складатиме від 27 до 29 мільярдів доларів, тоді як аналітики чекали продаж у розмірі 30,15 мільярда доларів.

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Meta заявила, що на прибутки вплинуло поєднання багатьох факторів, в тому числі зміна конфіденційності в iOS і макроекономічні проблеми. Крім того, відбувається перехід до продуктів, які не приносять таких же доходів, як основна новинна стрічка. Наприклад, люди витрачають більше часу на відео Reels, які монетизуються гірше, ніж Feed чи Stories.

Це перший звіт Facebook після зміни назви материнської компанії на Meta.

Падіння акцій Meta потягнули за собою акції інших операторів соціальних мереж – Pinterest, Snap і Twitter. Акції Snap впали більш ніж на 18% після закриття торгів, Pinterest – майже на 10%, Twitter – близько 8%.

Акції Amazon впали на понад 3%, онлайн-ретейлер повинен відзвітувати про фінансові результати в четвер. Папери Microsoft знизились на майже 1%.

Марк Цукерберг оголосив про ребрендинг Facebook після серії скандалів довкола недоброчесної політики соцмережі. Внутрішні документи у ЗМІ "злила" колишня співробітниця компанії Френсіс Хоген.

Компанію звинуватили у неефективній боротьбі з пропагандою та дезінформацією в неангломовних країнах світу і погано налаштованому алгоритмі, через що у стрічки новин часто потрапляють матеріали екстремістського характеру.

Після перейменування материнської Facebook на Meta акції компанії помітно зросли в ціні.

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