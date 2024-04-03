Власний ресурс країни у першому кварталі склав 550,1 млрд грн.

Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласи. За словами народної депутатки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року склав 550,1 млрд грн.

Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

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"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги - грантами і кредитами", - пояснила Підласа.

Ситуація з держбюджетом в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив, що видатки державного бюджету України значно перевищують доходи, тому Україна гостро потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів.

За його словами, за перші 2 місяці цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 305 млрд грн податків та зборів, а також грантів від партнерів. При цьому видатки за ці два місяці тільки із загального фонду держбюджету склали 424 млрд грн.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у бюджеті Міноборони тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

Протягом минулого місяця сума державного та гарантованого державою боргу України у доларовому еквіваленті зменшилась на 1,21 млрд дол, у той час як у гривневому еквіваленті вона зросла на 2,03 млрд грн.

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