Доходи ПФУ різко зросли в січні 2025 року: на що витрачали гроші

Загальна сума витрат на пенсійні та інші виплати склала 70,3 млрд грн.

Доходи Пенсійного фонду України в січні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року значно зросли. Загальна сума надходжень склала 68,1 мільярда гривень, що на 8,6 мільярда гривень більше, ніж у січні 2024 року.

За даними ПФУ, власні доходи склали 47,4 мільярда гривень, з яких 2 мільярди гривень - єдиний внесок за деякі категорії застрахованих осіб із держбюджету.

При цьому сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування зросла на 35,5% до 41,9 мільярда гривень.

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Кошти держбюджету на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів ПФУ, склали 15,7 млрд грн.

Водночас загальна сума видатків на пенсійні та інші виплати становила 70,3 мільярда гривень, що на 4,8 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Варто зазначити, що видатки на пенсії становили 61,5 мільярда гривень, що на 6,8% більше, ніж у січні минулого року, коли ця сума становила 57,6 мільярда гривень.

Пенсії в Україні - останні новини

В Україні станом на 1 січня 2025 року налічується 10,3 мільйона українців, які отримують пенсійні виплати.

У ПФУ повідомили, що середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 січня 2025 року становив 5789,05 гривні. Це на 403,8 гривні більше, ніж рік тому. Водночас найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано в місті Київ - 8017,65 гривні, а найнижчий - у Тернопільській області - 4484,69 гривні.

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