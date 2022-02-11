Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,98 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 14 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,98 грн/євро. Таким чином, гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 грн/дол., до євро - на рівні 31,92/31,94 грн/євро.

Курс 11 лютого:

Національний банк України на п'ятницю, 11 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,88 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.