Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,88 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 11 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,88 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,88 грн/євро, таким чином гривня зміцнилася на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,84/27,86 грн/дол., до євро - на рівні 31,75/31,77 грн/євро.

Читайте такожВ українських обмінниках просів курс долара

Курс 10 лютого:

Національний банк України на четвер, 10 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє раз курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.