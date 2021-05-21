Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Кабінет міністрів України 21 травня перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Міністерство економіки.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №504 від 21 травня.

"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Міністерство економіки", - сказано у постанові.

Повідомляється також, що прем’єр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки у місячний строк подати пропозиції щодо внесення до актів законодавства "змін, що випливають із цієї постанови".

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Автор: Олег Давигора