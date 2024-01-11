Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,74 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 12 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,00 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 19 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,74 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,18/38,22 грн/дол., євро - 41,67/41,78 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 11 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 10 копійок і становить 42,90 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою - регулятор докладе зусиль для встановлення балансу між попитом і пропозицією на міжбанку, що своєю чергою позитивно позначиться на готівковому ринку.

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