Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро – 42,37 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 11 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 10 копійок і становить 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,30 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 42,37 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 січня, подешевшав на 10 копійок – до 39,15 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 9 копійок – до 39,11 грн/дол. (продати долар можна за 38,98 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 3 копійки, до 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,69 грн/євро).

Національний банк України на четвер, 11 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,80 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім курсом.

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