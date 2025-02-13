Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, а євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 13 лютого, зріс на 9 копійок і становить 41,99 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 грн, євро – за курсом 42,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 13 лютого, подорожчав до 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 13 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,36 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 35 копійок.

Долар на світовому ринку пішов донизу на тлі переговорів президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Як пише Bloomberg, скандинавські та європейські валюти очолили ралі проти долара. Зазначається, що євро зріс на 0,5% до 1,0435 долара, угорський форинт зміцнився на 0,8%, досягнувши максимуму з кінця листопада, а польський злотий зріс на 0,6%.

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