Загальна сума до сплати визначається в залежності від ставки податку та площі, що перевищує встановлену норму.

Власники житла, площа якого перевищує норми, зобов'язані сплатити податок на нерухомість. У 2025 році податок сплачується за звітний минулий рік. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги у Facebook.

Податок на нерухомість мають сплатити власники житла, якщо площа перевищує норми:

для квартир - понад 60 кв. м;

для будинків - понад 120 кв. м;

інших типів житла та їх часток - понад 180 кв. м.

При цьому загальна сума до сплати визначається в залежності від ставки податку та площі, що перевищує встановлену норму.

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Як визначається ставка податку

Зазначається, що ставку податку визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Вона не може перевищувати 1,5% за 1 кв. м. На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 гривень. Таким чином максимальний розмір ставки дорівнює 106,5 гривні за 1 кв. м.

Згідно з законом, податок стягується лише з "зайвих" метрів, що перевищують встановлену норму в 60 кв. м. У прикладі з квартирою площею 65 кв. м, податок нараховується лише на 5 кв. м.

Таким чином власнику такої квартири доведеться заплатити: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн. Саме така сума податку на нерухомість нараховується за 2024 рік і має бути сплачена у 2025-му.

Коли платити

Сплатити податок необхідно впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення. Повідомлення має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня.

У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі 5% від суми податкового боргу, якщо затримка до 30 днів включно. Якщо термін перевищує 30 днів - 10%.

Хто звільнений від сплати податку

За даними юридичної служби, від сплати податку звільнені власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм, а також власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

Обʼєкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:

дитбудинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину;

власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

житло, яке належить багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Також, якщо квартира належить декільком членам сім’ї, які володіють різними частинами квартири, наприклад, по 45 кв. м, тоді сплачувати податок не потрібно.

Податок на нерухомість - що відомо

Податок на нерухомість для пенсіонерів в Україні діє. У цієї категорії громадян немає пільги в цьому випадку, але вони можуть не платити земельний податок після досягнення 60 років.

Крім того, місцеві ради на свій розсуд можуть збільшити розмір неоподатковуваної площі або самостійно встановити пільгові категорії, яким можна не платити податок.

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