Із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою українці повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі.

Національний банк України (НБУ) з 1 серпня змінює порядок проведення платіжних операцій із готівкою на платіжних пристроях.

Як повідомляє прес-служба Vodafone, оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку. Ідентифікація проводитиметься шляхом відправлення на введений платником номер мобільного телефону одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка, який платник вводить на екрані платіжного пристрою.

"Тож, із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в компанії "Київстар" надали інструкцію, як абонентам необхідно буде пройти додатковий етап ідентифікації.

Що треба буде зробити:

До внесення коштів потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде вхідний виклик (у випадку, якщо виклик не надходить, можна замовити відправку SMS-повідомлення);

Для підтвердження операції необхідно ввести останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не потрібно) або ж код із SMS чи повідомлення у месенджері.

Після цього можна вносити необхідну суму до платіжного термінала.

При поповненні рахунку іншої особи необхідно:

Ввести номер телефону абонента, який бажаєте поповнити;

Під час запиту на ідентифікацію - ввести свій номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері;

Ввести в поле для пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок або код із повідомлення;

Внести суму, на яку хочете поповнити рахунок абонента.

Зазначається, що вищеописані інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів "Київстар", для інших терміналів процес може відрізнятися - необхідно діяти згідно з вказівками на екрані.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня НБУ посилює контроль за внесенням готівки на карту. Тепер при поповненні картки через термінал після внесення грошей платнику потрібно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим SMS. Тільки після цього гроші будуть нараховані на рахунок. Тому для поповнення карти потрібно буде брати з собою телефон.

Метою цих нововведень є боротьба з незадекларованими доходами громадян. Також номер телефону людини, яка здійснювала операцію, буде вказано на квитанції.

Для інших операцій через термінал, таких як оплата комуналки й покупка квитків, підтвердження через SMS не потрібно.

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