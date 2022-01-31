Реалізація програми відбуватиметься у кілька етапів.

Програма "єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським, про виплату 1000 гривень вакцинованим проти коронавірусу українцям триватиме до 18 грудня 2022 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Мінекономіки, на першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через державний застосунок "Дія". На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі".

Як повідомляв УНІАН, за тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою "єПідтримка." Програмою вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Читайте такожФедоров пояснив, як українцям купувати ліки за "тисячу Зеленського"Як повідомляв УНІАН, 19 січня Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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