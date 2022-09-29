У серпні експорт в ЄС склав 90% рівня експорту, зафіксованого в серпні 2021 року.

За підсумками серпня експорт з України в країни ЄС досяг довоєнного рівня, проте в цілому рівень експорту впав удвічі в порівнянні з довоєнними показниками.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка в ефірі національного телемарафону.

"Торгівля між Україною та Європейським Союзом фактично відновилася. У серпні експорт в ЄС склав 90% рівня експорту, зафіксованого в серпні 2021 року", — сказав чиновник.

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За результатами 1-3 кварталу експорт до Європи навіть перевищує відповідні довоєнні показники. Як підкреслили в уряді України, торговельній активності українських експортерів сприяв цілий ряд кроків, зроблених країнами ЄС і Кабміном.

Крім того, з 1 жовтня для України запрацює "митний безвіз" який дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та ЄС.

Качка також зазначив, що в цілому рівень українського експорту в порівнянні з довоєнним скоротився майже наполовину.

"Якщо в січні-лютому Україна експортувала щомісяця на рівні $6 млрд і більше, то зараз ми виходимо на рівень $3,4 млрд — приблизно такий буде результат по вересню", — зазначив заступник міністра.

Війна в Україні та експорт:

24 травня 2022 року Рада Європейського союзу ухвалила постанову, яка дозволила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо деяких українських товарів.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не буде сплачуватися. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йшлося в повідомленні Ради ЄС.

Рішення буде діяти протягом одного року і призупинить, зокрема, всі ті тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка встановлює глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Також було призупинено стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України та застосування загальних правил імпорту щодо імпорту з України.

21 серпня 2022 року Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін скасування ввізного мита на весь український експорт.

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