Україна дотримуватиметься європейських правил щодо походження товарів та відповідних процедур у рамках Угоди про асоціацію.

Сьогодні, 4 червня, набуло чинності рішення Європейського Союзу про скасування мит на українські товари терміном на рік.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Тепер на рік призупиняються всі антидемпінгові мита на імпорт товарів походженням з України та застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

Тарифи, прописані в угоді, будуть тимчасово припинені. Йдеться про мита для промислової продукції, припинення застосування системи вхідних цін для фруктів і овочів і всіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції.

Україна дотримуватиметься європейських правил щодо походження товарів та відповідних процедур у рамках Угоди про асоціацію, утримуватиметься від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС, та забезпечуватиме повагу до демократичних принципів, прав людини та основних свобод, верховенства права, боротьба з корупцією.

Війна в Україні та скасування мит на експорт:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дія всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

3 червня ЄС офіційно скасував на рік всі мита і збори з українського експорту.

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