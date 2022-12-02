Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,85 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 40,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок - до 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,85 грн за дол., євро - 40,80 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування валютного ринку.

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