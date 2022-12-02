Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 40,35 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок - до 41,60 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,85 грн за дол., євро - 40,80 грн за євро.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування валютного ринку.
21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а до кінця 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.
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