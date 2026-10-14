Вистачило б на космічну станцію: у ГУР підрахували витрати РФ на війну за цей рік

Кремль також посилює силовиків, аби утримувати власне населення під жорстким контролем.

За даними української розвідки, цього року Росія витратила на повномасштабну війну, яку сама розв’язала проти України, десятки мільярдів доларів. Цієї суми цілком вистачить на будівництво міжнародної космічної станції, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Так, у 2026 році стаття бюджету Росії "національна оборона" становить 12,121 трлн рублів (близько $144,4 млрд). З урахуванням ширшого переліку витрат, пов’язаних із веденням війни проти України, – 14,886 трлн рублів ($177,4 млрд).

"Закрита частина так званого "оборонного" бюджету Росії оцінюється у 9,187 трлн рублів - приблизно $109,5 млрд. На стимулювання розвитку військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та забезпечення наукових і виробничих програм Москва загалом передбачила 15,929 млрд рублів ($189,8 млн): на кожну з трьох статей витрат відповідно – 6,167 млрд рублів ($73,5 млн), 6,310 млрд ($75,2 млн) та 3,452 млрд ($41,1 млн)", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, для підтримки підприємств російського ВПК окремо спрямовані додаткові бюджетні кошти: 2,054 млрд рублів ($24,5 млн) – на компенсацію витрат, 463 млн рублів ($5,5 млн) – на запобігання банкрутствам, 500 млн рублів ($6 млн) – на компенсацію відсотків за кредитами та 1,5 млрд рублів ($17,9 млн) – на компенсаційні виплати працівникам.

Ще 1,25 млрд рублів ($14,9 млн), за даними ГУР, виділено на високопродуктивні обчислення, необхідні для розробки систем озброєння. Йдеться, що такі обчислення виконують у дата-центрах, зокрема на суперкомп’ютерах компанії "Яндекс" і потужностях "Сбєрбанку". Отже, інфраструктура цих компаній залучена до збройної агресії проти України.

На прикладні оборонні дослідження Кремль передбачив 26,178 млрд рублів (близько $312 млн), на розробку та виробництво безпілотників різних типів Росія заклала 10,233 млрд рублів ($121,9 млн), додають в українській розвідці. Як зазначається, вказана сума не відображає реальні фінансові обсяги ринку – вони є значно більшими, якщо враховувати так звані приватні інвестиції та закупівлі.

"Наприклад, на закупівлю БПЛА для Росґвардії Москва передбачила 687,6 млрд рублів (близько $8,19 млрд). Закуплені безпілотники агресор планує використовувати не лише на війні проти України, а й безпосередньо на території Росії. Зокрема, для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст, спостереження за власними громадянами, а також під час придушення потенційних протестів. Таким чином, акцентує ГУР, Москва посилює силовиків, аби утримувати російське населення під жорстким контролем.

Загалом, за підрахунками, офіційні видатки Росії на геноцидну війну проти України у 2026 році ($144,4 млрд) більш ніж утричі перевищують сумарний обсяг фінансування освіти ($21 млрд) і медицини ($22,5 млрд).

"$144,4 млрд – колосальна сума, зіставна з вартістю створення Міжнародної космічної станції (близько $150 млрд) або ж зі спорудженням в Росії понад 150 сучасних онкологічних центрів.

Натомість режим Путіна витрачає ресурси як паливо для злочинної війни. Як злоякісна ракова пухлина, він пожирає економічний потенціал країни, живиться людською кров’ю, прирікає росіян та поневолені Москвою народи на тривалий період занепаду, злиднів та історичної ганьби", - наголошують у ГУР.

Російський бюджет

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, витрати федерального бюджету РФ зросли на 14,5% за перші девʼять місяців року на тлі посилення війни Кремля проти України. Видатки за цей період в РФ зросли до 34,8 трлн рублів ($409 млрд) з 30,4 трлн рублів роком раніше.

Дефіцит бюджету склав 5,19 трлн рублів, або 2,2% від валового внутрішнього продукту. За словами авторів, ці цифри відображають зростання витрат на війну в Україні, яка триває вже п’ятий рік. Також це свідчить, як витрати на вторгнення в поєднанні зі зниженням доходів обтяжують державні фінанси.

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