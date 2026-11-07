Євросоюзу, ймовірно, доведеться брати нові борги заради України, - Welt

Частину цих коштів планується покрити за рахунок відсотків, які приносять заморожені в Європі російські активи.

За відсутності альтернатив сукупний борг ЄС, пов’язаний із допомогою Україні, незабаром може перевищити позначку в 200 мільярдів євро. Згідно з розрахунками видання WELT AM SONNTAG, що ґрунтуються на даних Європейської комісії, Брюсселю, ймовірно, доведеться надати Києву ще понад 40 мільярдів євро - понад уже перераховані 166 мільярдів - за рахунок залучення спільних позикових коштів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про додаткову фінансову потребу в розмірі 70 мільярдів євро. Згідно з поточними планами, 46 мільярдів євро з цієї суми має взяти на себе Євросоюз. Частину цих коштів передбачається покрити за рахунок відсотків, які приносять заморожені в Європі російські активи.

Однак, як випливає з даних Єврокомісії, доходи від цих активів, судячи з усього, становлять лише кілька мільярдів євро на рік. За останні трохи більше двох років накопичилося близько восьми мільярдів євро. Останній транш було перераховано в серпні, і він становив 1,4 мільярда євро.

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Раніше Брюссель надіслав ще чотири транші: 1,4 мільярда євро у квітні поточного року, 1,6 мільярда у серпні 2025 року, 2,1 мільярда у квітні 2025 року та 1,5 мільярда у липні 2024 року. Таким чином, навіть зараз ці кошти покривають лише незначну частину з необхідних 46 мільярдів євро.

"Оскільки основний капітал заморожених російських активів з юридичних причин, як і раніше, залишається недоторканним, залучення нових спільних позик видається найбільш імовірним рішенням", - йдеться у статті.

Важливо, що цілеспрямовані удари Росії по цивільній енергетичній та логістичній інфраструктурі призводять до подальшого збільшення дефіциту державного бюджету України, який уже приблизно наполовину залежить від допомоги з боку ЄС.

Невдоволення в Європі

У багатьох країнах ЄС зростає неприйняття ідеї подальшої допомоги Україні. У травні наступного року у Франції відбудуться президентські вибори. Одна з фавориток перегонів, Марін Ле Пен, висловилася за припинення допомоги Україні та радикальне скорочення французьких виплат - приблизно до 20% від нинішнього рівня.

Дітмар Барч із партії "Ліві" виступив із критикою нових пакетів допомоги Україні:

"Громадяни не повинні розплачуватися своїми грошима за війну Путіна. Допомога Україні допустима лише в тому випадку, якщо вона не призведе до скорочення соціальних видатків у нашій країні".

За його словами, Мерц і керівництво ЄС мають, нарешті, стати активними учасниками мирних переговорів.

Марсель Фрацшер, голова Німецького інституту економічних досліджень, виступає за випуск "спільних європейських облігацій" у зв’язку з війною. На його думку, у довгостроковій перспективі їх погашення має забезпечуватися за рахунок загальних податкових надходжень. Ключовими факторами при прийнятті рішень мають стати потреба у фінансуванні, ефективність використання коштів, а також довгострокові економічні інтереси Європи та питання її безпеки.

Допомога Україні

Раніше Європейська комісія надала Україні ще 4,36 мільярда євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро. Зокрема, кошти підуть на підтримку надання основних державних послуг та задоволення нагальних оборонних потреб.

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