Енергетичні компанії тепер змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї.

Російська нафтогазова промисловість відіграла вирішальну роль у фінансуванні вторгнення в Україну. Але галузь стикається з нестачею робочої сили, оскільки повна мобілізація російської економіки на війну загострює давню демографічну кризу, пише Bloomberg.

За словами аналітиків і рекрутерів, які працюють у цій галузі, високооплачувані енергетичні компанії тепер змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї. Один лише вступний бонус для солдата, який воює в Україні, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазових родовищ.

"Ця проблема не є абсолютно новою – Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже двох десятиліть. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія Covid додала виклику, але вторгнення в Україну зробило його набагато гострішим", – йдеться у статті. Відео дня

Згідно з останніми звітами російського центрального банку, брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх галузях економіки. Нафтогазова галузь працює безперебійно, тому це може мати більш довгострокові наслідки.

За оцінками московської компанії Kasatkin Consulting, колишнього дослідницького центру Deloitte в регіоні, російському нафтогазовому сектору цього року не вистачає близько 40 000 працівників. У першому кварталі галузь збільшила кількість оголошень про вакансії в Інтернеті на 24%, шукаючи не лише кваліфікований персонал, а й низькокваліфікованих працівників. Зокрема, відкриті вакансії електриків, водіїв, механіків, зварювальників, машиністів, різноробочих, менеджерів з продажу, інженерів-конструкторів, продавців.

Згідно з розрахунками Bloomberg, зробленими на основі даних Федеральної служби статистики, нафтогазова галузь вже давно є одним з найбільш високооплачуваних роботодавців Росії, пропонуючи заробітну плату, що перевищує середній показник по країні щонайменше на дві третини з 2017 року. У січні та лютому щомісячна номінальна заробітна плата в галузі в середньому становила близько 125 200 рублів (1340 доларів США).

Автори підкреслюють, що ця сума більше не конкурує з тим, що російська армія пропонує солдатам-контрактникам. На додаток до єдиного для всієї країни бонусу при вступі на службу в розмірі 195 000 рублів, кожен російський регіон пропонує власну одноразову виплату новобранцю, яка може досягати 1 мільйона рублів.

Навіть якщо робітник не хоче воювати, для нього також є вигідні контракти з виробниками військової техніки. Збройові заводи також шукають працівників на обмеженому ринку праці.

Пільги для працівників

Журналісти підкреслюють, що однієї лише зарплати недостатньо для залучення нової робочої сили, тому російські нафтогазові компанії, які часто ведуть свою основну діяльність у віддалених районах з суворим кліматом, пропонують додаткові пільги. Так, вахтові робітники у Сибіру чи Арктиці можуть розраховувати на триразове харчування та регулярні медичні огляди за рахунок роботодавця. Деякі роботодавці також пропонують заохочення в радянському стилі, такі як "новорічні подарунки для дітей" і поїздки на корпоративні курорти.

Щоб розширити коло потенційних працівників, деякі компанії запровадили політику "приведи друга і отримай гроші", пропонуючи від $50 до $100 за кожного нового працівника.

Однак, за словами авторів, усіх цих пільг все ще недостатньо, щоб привабити найбажаніших молодих кваліфікованих працівників в енергетичну галузь. Це змушує компанії звертатися до працівників старшого віку.

Ключова галузь

Після вторгнення в Україну російський нафтогазовий сектор став мішенню для міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження потоку нафтодоларів, які постійно посилюються. Проте галузь продовжує безперебійно працювати, забезпечуючи Москву коштами, необхідними для продовження відправки солдатів на фронт і закупівлі зброї для атак на українські міста та інфраструктуру.

Минулорічні темпи буріння нафтових свердловин встановили пострадянський рекорд, а експорт російської нафти залишається стабільним. Видобуток природного газу відновлюється після різкого падіння у 2022 і 2023 роках, коли трубопровідні потоки до Європи були переважно зупинені.

Дефіцит робочої сили ставить під сумнів те, чи зможе російська нафтогазова галузь підтримувати такі показники в довгостроковій перспективі.

"Обмежений доступ до західних високотехнологічних нафтових послуг створює ризик для підтримки і збільшення прибуткового видобутку і переробки нафти і газу. Брак кваліфікованих кадрів загострює цю проблему, оскільки тепер завдання полягає не лише в експлуатації обладнання, а й у розробці власних технологій", – зазначає Софія Мангілєва, аналітик московської консалтингової компанії "Яков і Партнери".

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