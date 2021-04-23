"Укрпошта" і "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи на травневі свята та Великдень.
Про це повідомляється на сайтах компанія.
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"Укрпошта"
"Укрпошта" працюватиме під час святкових днів.
1, 2, 3, 9 і 10 травня надавати послуги будуть чергові відділення національного поштового оператора.
З графіком роботи чергових відділень можна ознайомитися тут.
4 травня відділення "Укрпошти" працюватимуть за звичайним графіком.
"Нова пошта"
У понеділок, 3 травня, відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком неділі. У всі інші дні під час травневих свят компанія працюватиме у звичайному режимі.
У неділю, 2 травня, відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працювати не будуть взагалі.
З графіком роботи відділень в різних містах України можна ознайомитися тут.
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