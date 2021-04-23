"Укрпошта" працює під час святкових днів.

"Укрпошта" і "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи на травневі свята та Великдень.

Про це повідомляється на сайтах компанія.

Читайте також"Укрпошта" видаватиме міжнародні посилки за цифровими документами в "Дії"

"Укрпошта"

"Укрпошта" працюватиме під час святкових днів.

1, 2, 3, 9 і 10 травня надавати послуги будуть чергові відділення національного поштового оператора.

З графіком роботи чергових відділень можна ознайомитися тут.

4 травня відділення "Укрпошти" працюватимуть за звичайним графіком.

"Нова пошта"

У понеділок, 3 травня, відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком неділі. У всі інші дні під час травневих свят компанія працюватиме у звичайному режимі.

У неділю, 2 травня, відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працювати не будуть взагалі.

З графіком роботи відділень в різних містах України можна ознайомитися тут.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко