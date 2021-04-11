Корейські "бляхи". Як купити якісне авто з Азії

На українському авторинку новий тренд - корейські «бляхи». Надійні, недорогі в обслуговуванні, ще й одразу на газу. Та чи справді купити машину з Азії вигідніше і дешевше, ніж з Європи чи Штатів? І в якій деталі може ховатися «диявол»?

Киянин Ігор – автолюбитель. Через посередників замовив собі вживану автівку з Азії. «Америка – не хотілось «биту». Замовив машину з Кореї», - розповів він ТСН.Тижню.

Вибрав авто по картинках… на корейському сайті, не з аукціону. Оплатив 100 доларів на перевірку і за кілька сотень гривень попросив так звану історію авто.

Як розповів ТСН.Тижню власник компанії, яка займається корейськими авто, Роман Коновалов, таку перевірку проводить незалежний експерт в Кореї. «Найчастіше він перевіряє колір автомобіля, роботу двигуна і роботу «коробки». Але, на жаль, якихось глобальних перевірок він зробити не зможе», - каже він.

Щодо історії автомобіля, за словами Романа Коновалова, пробіг не буде записаний, але можна подивитись, скільки було власників, чи була машина потопельницею, чи була в угоні, чи використовувався автомобіль як таксі, або ж знаходився в приватних руках.

Після такої перевірки, Ігор отримав інформацію, що автомобіль за його даними працював в таксі, але мав підозріло незначний пробіг. У ДТП не потрапляв. Тож Ігор наважився – заплатив корейському продавцю за седан 2012 року зі шкіряним салоном три з половиною тисячі доларів. А далі… довгі місяці очікування на свою ластівочку.

Машини з Кореї до нас прибувають морем. Чекати потрібно від 1,5-3,5 місяців. Ігор дочекався. Хоч і з запізненням, автівка прийшла. Ігор запросив ТСН.Тиждень покататися.

Автівка на газу, бо всі корейські авто з внутрішнього ринку мають не бензиновий, а газовий двигун. «Гарна економія, - розповідає ТСН.Тижню Ігор. – У мене витрата палива 11-12 літрів».

Машина прийшла у задовільному стані, капітального ремонту не потребувала. «За перше ТО я заплатив 3 тисячі гривень. Мені замінили масла, газові фільтри і потім робив ходову… В цілому, десь в 10 тисяч гривень обійшлось», - розповідає Ігор.

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Якби брав таку в Україні, заплатив на 3 тисяч доларів дорожче! А так, з доставкою, стала у 8,5 тисяч «зелених».

«Корея дає можливість людині отримати класний седан за 7-8 тисяч доларів», - підтверджує ТСН.Тижню Роман Коновалов.

Серед авто секонд-хенду, який потрапляє в Україну, стрімко росте кількість автівок з Південної Кореї. Щотижня до українського берега пристає по три сотні корейських вживаних машин, які потрапляють на митний термінал біля Чорноморська на Одещині. Митники запевняють, що попит на корейські транспортні засоби збільшився у десять разів.

Є два способи доставки авто з Південної Кореї в Україну. Більшість на палубу та з неї заїжджають своїм ходом, так дешевше на 500 доларів. Можна й замовити доставку в спеціальних контейнерах, так надійніше.

«В контейнерному перевезенні плюс в тому, що можна побачити, де конкретно ваша машина пливе. Адже бувають перегрузки, судно не йде напряму з Кореї в Україну», - розповідає Роман Коновалов.

Водночас, за його словами, від крадіжок контейнери не захищають. «Крадуть будь-де! Найчастіше забирають чохол на газовий балон. Також беруть запаску, інструменти, які йдуть до неї, домкрат, вогнегасник, компресор… Навігатор теж може не доїхати, так само смартдзеркала… І щось комусь довести неможливо. Це нюанс поставки автомобіля», - каже Роман Коновалов.

Володимир Осін один з перших почав ввозити корейські ненові авто в Україну. Купує їх на корейських аукціонах. «Я починав з двох машин. Привіз на свій страх ризик. Морально попрощався з грошима», - розповідає він ТСН.Тижню.

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Але машини приїхали, чоловік їх розмитнив і одну навіть продав з величезною маржею. «Сьогодні Корея – не буду приховувати – дуже прибутковий бізнес. Ринок зростає. Ті компанії, які раніше займались Америкою, зараз дивляться на Корею», - каже Володимир Осін.

З цієї країни, на відміну від США, возять авто не биті. За словами Володимира, ці машини з заводськими подушками безпеки, з заводською геометрією кузова, без порушення силової структури. «Тобто ви не витрачаєте час на відновлення. Сіли в машину – і поїхали», - розповідає він ТСН.Тижню.

А ось власник СТО Віталій готовий з цим посперечатись. Каже, що машина з Кореї – це лотерея. «Це «кіт у мішку», - розповідає чоловік ТСН.Тижню. – Якось приїхала до нас машина з Кореї за діагностикою. Там кузов потрапляв в ДТП, була заміна крила, підкрилок пошкоджений, покупець про це не знав. Йому сказали, що це повністю цілий автомобіль, і що він не був в ДТП».

Якщо з США можна замовити американську, німецьку, японську машину, то з Південної Кореї - лише корейську. Але зроблену для внутрішнього ринку – якісно, та з газовим мотором-мільйонником. За словами Володимира Осіна, можна доїхати з Києва до Одеси без дозаправок. Але власник СТО Віталій зауважує, що обслуговування цієї корейської установки буде коштувати 100 доларів. Для порівняння, обслуговування української коштує вп’ятеро дешевше – 500 грн, 20 доларів.

Також варто розуміти, що до нас везуть авто, які працювали в таксі чи в кур'єрських службах. Всі вони з шаленими пробігами, але на одометрі у вас будуть скромні 40, а не 400 тисяч. Офіційно скручувати пробіг у Кореї – кримінальний злочин, тому тамтешні ділки просто замінюють всю панель разом з приладами. Але є корейські сайти, на яких за вінкодом автівки можна дізнатися справжній пробіг. Якщо зважитесь купувати таку машину, просіть про це у компанії, яка допомагає вам з покупкою.

До речі, саме так зробив Ігор. І виявив, що його обдурили майже на 400 тисяч кілометрів. «Пробіг по однометру – 84, хоча насправді ми перевірили по вінкоду – і справжній пробіг виявився 461 тисяча», - розповів він ТСН.Тижню.

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Тож, окрім вартості самого авто, на вас чекає чимало додаткових витрат. Оформлення вашої покупки в Південній Кореї - 100 доларів. Вашу ластівочку потрібно буде доставити в порт та завантажити на корабель - ще 200 «зелених». За транспортування в український порт – мінімум, тисяча доларів. Розвантаження та послуги брокера - ще 700 доларів. Розмитнення - близько 2 тисяч доларів. Сертифікація – мінімум, 150 «зелених». Поставити на облік в Україні – ще, мінімум, 100. Ну, і за послуги посередників заплатите, мінімум, 500 доларів. Набігає, як бачите, кругленька сума.

А щоб не купити «кота у мішку», прискіпливо вибирайте посередника. Все фіксуйте в договорі. «Ви повинні бачити, що всі платежі компанії відкриті. Автомобіль повинен бути оформлений на ваші паспортні дані. Обов’язково фіксуйте всі суми та всі домовленості в письмовому вигляді. І важливо укласти договір не просто на доставку автомобіля, а на доставку конкретного автомобіля», - розповідає «секрети» Роман Коновалов.

Хоча експерти категорично не радять купувати авто з Азії без надійного посередника, Ігор наважився та заощадив три тисячі доларів. Поки не шкодує. Лишилося тільки перевірити практикою, чи вийдуть боком ті 400 тисяч кілометрів пробігу, які від нього приховали.

Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Костятин Слюсар, Андрій Сокуренок

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