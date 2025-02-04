На відновлення польотів знадобиться від 4 до 6 тижнів.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair розробляє план з відновлення польотів в Україну. Літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни.

Генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю The Telegraph повідомив, що на відновлення польотів знадобиться від 4 до 6 тижнів.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з обіцянок, яку Трамп зможе здійснити, буде швидке вирішення питання про незаконне вторгнення Росії в Україну", - заявив О'Лірі.

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За його словами, Ryanair планує відкрити 24 маршрути в і з Києва та Львова.

"Зрештою знадобиться якесь припинення вогню, оскільки EASA нікому не дозволить літати туди, поки не отримає певної впевненості в тому, що там не літатимуть ракети", - пояснив гендиректор Ryanair.

При цьому О'Лірі зазначив, що в Одесу і Херсон компанія поки що не планує літати.

Відновлення авіасполучення в Україні - останні новини

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає шляхи для відновлення рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Зокрема, вивчається можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умови забезпечення всіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що цього року в Україні "однозначно" почнуть працювати кілька аеропортів. За його словами, для цього є "технічні та інші можливості", але "має бути політичне рішення".

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