Співробітники аеропорту продовжують підтримувати цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані.

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає шляхи для поновлення рейсів цивільної авіації під час воєнного стану.

Про це йдеться на сторінці аеропорту у Facebook. У пресслужбі зазначили, що вже було розроблено операційний документ евакуації пасажирів.

"Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводимо постійні тренування процедур евакуації людей", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, постійно відбувається технічна підтримка та моніторинг інформаційних систем, що забезпечують основну операційну діяльність та авіаційну безпеку, безперебійну роботу систем ІТ, засобів зв’язку та систем технічних засобів охорони та безпеки. Летовище аеропорту теж підтримується в операційному стані.

"У цей важкий для цивільної авіації час – коли повністю зупинена основна діяльність аеропорту, підтримуємо цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані. Така робота є непомітною для суспільства, але дуже важлива для аеропорту, адже у випадку повного закриття підприємства, відновлення діяльності летовища буде набагато довшим. На запуск можуть піти роки", – кажуть у пресслужбі аеропорту "Львів".

Примітно, що зараз персонал, який обслуговує аеропорт, складається з 30% від штату довоєнного часу.

Відновлення польотів в Україні

Про можливість відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні під час війни говорять уже не перший рік. Наприкінці жовтня 2024 року Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон у листопаді казав, що до кінця січня 2025 року до шести авіакомпаній можуть відновити авіасполучення в одному з аеропортів України. Зазначалося, що страхування авіаційних перевезень є необхідною умовою для відкриття аеропростору над Україною.

Полковник Військово-повітряних сил України, льотчик-випробувач першого класу Олександр Лиходід акцентував, що ідея щодо відкриття повітряного простору України для цивільних літаків – це "авантюра, яка закінчиться дуже швидко і дуже сумно". Він зазначив, що ми не зможемо забезпечити протиповітряну оборону аеропортів та маршрутів.

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