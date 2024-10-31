Мова йде про скасування "літнього" режиму, що діяв з 1 квітня.

На 8 ділянках автодоріг Києва, де з 1 квітня була дозволена швидкість 80 км/год, повернули максимальну швидкість руху у 50 км/год.

Як інформують у Київській міській державній адміністрації, фахівці Центру організації дорожнього руху наразі демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80". Йдеться про такі ділянки автошляхів:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Швидкісний режим в Києві

Нагадаємо, що ще у 2018 році Київрада затвердила перелік з 17 ділянок доріг, на яких може бути дозволено швидкість руху до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

Відео дня

Варто зазначити, що цей перелік щороку конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг.

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