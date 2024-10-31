На 8 ділянках автодоріг Києва, де з 1 квітня була дозволена швидкість 80 км/год, повернули максимальну швидкість руху у 50 км/год.
Як інформують у Київській міській державній адміністрації, фахівці Центру організації дорожнього руху наразі демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80". Йдеться про такі ділянки автошляхів:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Наддніпрянське шосе;
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).
Швидкісний режим в Києві
Нагадаємо, що ще у 2018 році Київрада затвердила перелік з 17 ділянок доріг, на яких може бути дозволено швидкість руху до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.
Варто зазначити, що цей перелік щороку конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг.