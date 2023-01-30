Зараз авікомпанія активно наймає українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися в країну після закінчення війни.

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair має намір повернутися в Україну відразу після перемоги України над Росією.

Як заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'лірі, зараз авікомпанія активно наймає українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися в країну після закінчення війни, повідомляє Reuters.

"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним... ми наймаємо достатню кількість українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли... відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно ", - сказав О'лірі.

Відео дня

Війна в Україні та Ryanair:

2 лютого 2022 року лоукостер Ryanair заявив про намір ввезти в Україну 15-20 літаків.

Генеральний директор лоукостера Ryanair Майкл О'лірі обіцяв, що Ryanair стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну" після російського вторгнення, коли це буде безпечно.

25 квітня 2022 року авіакомпанія Ryanair повідомила, що планує відновити польоти з України восени 2022 року.

18 січня 2023 року О'лірі оголосив про зростання цін на авіаквитки компанії вже в 2023 році. О'лірі пояснив, що в найближчі рік-два відпочиваючі не побачать тарифів нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: