Найбільший європейський лоукостер Ryanair заявив про намір ввезти в Україну 15-20 літаків.
Про це повідомляє Reuters.
Як заявив глава авіаперевізника Майкл О'лірі, розширення авіапарку буде можливо в разі зниження градуса агресії на адресу України з боку Росії.
"Якщо Росія не нападе, ми можемо відкрити в Україні кілька баз протягом наступних 2-3 років", - сказав О'лірі.
Також на рішення лоукостера вплине готовність українських аеропортів пропонувати низькі збори на обслуговування.
Читайте такожНайбільший лоукостер Європи запускає нові маршрути з Києва
"Наша команда в черговий раз відвідала Україну в січні, але місцева влада поки не готова обговорювати нові бази та маршрути, оскільки абстрактні на інші теми", — додав глава Ryanair.
Авіакомпанія бачить значні потоки трудових мігрантів з України в країни Центральної та Східної Європи.
Ryanair в Україні:
- 17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.
- 23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.
- 3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.
- 7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.
- 23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.
- За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європа.
- 14 січня 2022 року Ryanair тимчасово скасував сім рейсів з України.
- 17 січня 2022 року Ryanair заявила про те, що будуть скасовані рейси з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань. Рейси будуть скасовані з 1 по 28 лютого.