За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair заявив про намір ввезти в Україну 15-20 літаків.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив глава авіаперевізника Майкл О'лірі, розширення авіапарку буде можливо в разі зниження градуса агресії на адресу України з боку Росії.

"Якщо Росія не нападе, ми можемо відкрити в Україні кілька баз протягом наступних 2-3 років", - сказав О'лірі.

Також на рішення лоукостера вплине готовність українських аеропортів пропонувати низькі збори на обслуговування.

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"Наша команда в черговий раз відвідала Україну в січні, але місцева влада поки не готова обговорювати нові бази та маршрути, оскільки абстрактні на інші теми", — додав глава Ryanair.

Авіакомпанія бачить значні потоки трудових мігрантів з України в країни Центральної та Східної Європи.

Ryanair в Україні: