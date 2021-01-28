Екіпажі патрулюють дороги, на яких рух утруднено у зв'язку з заметами і налипанням мокрого снігу.

В Одеській області через негоду закрито траси Одеса-Рені та Одеса-Кучурган.

Читайте такожУкраїнські морпорти обмежили роботу через негодуЯк повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, в регіоні різко погіршилися погодні умови.

Зокрема, через сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутністю видимості і температурою повітря до -1°С, Служба автомобільних доріг в області заявила про заборону руху великовантажних транспортних засобів та пасажирських автобусів з 21:00 27 січня на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

«Забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій з 21:00 дорогами: М 15 Одеса - Рені (на Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000 - М 16 Одеса - Кучурган (на Кишинів), км 0 + 000 - км 58 + 682, км 58 + 925 - км 59 + 123. Інформація про зняття заборони і відновлення руху автотранспорту надаватиметься додатково», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з ускладненням погодних умов на території міста Ізмаїл, Ізмаїльського району та автодороги М-15 Одеса-Рені напрямок на Бухарест, інспектори регулюють дорожній рух і супроводжують снігоприбиральну техніку.

Крім того, кілька екіпажів задіяні на патрулюванні траси Одеса-Рені, на якій рух транспорту ускладнений у зв'язку із заметами і налипанням мокрого снігу.

Негода на Одещині

Сьогодні через негоду тимчасово заборонено в'їзд в Одесу великовантажних автомобілів. Через десятків дерев, що впали, в місті сталося понад десяти обривів електричних мереж, пошкоджені автомобілі тощо.

Влада просить містян без особливої потреби не виходити на вулиці і не виїжджати на власному автотранспорті.

Через негоду учні 5-11 класів завтра можуть перейти на дистанційну форму навчання.

В Одеській області знеструмлено десятки населених пунктів.

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Автор: Лариса Козова