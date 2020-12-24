Для безкоштовного проїзду знадобиться спеціальна транспортна карта.

У рідному місті президента Володимира Зеленського - Кривому Розі - з 1 травня 2021 року проїзд у громадському транспорті стане безкоштовним за наявності спеціальної транспортної карти.

Як пише "Перший Криворізький", про це стало відомо напередодні в ході сесії міської ради.

Мер Костянтин Павлов зазначив, що деталі нововведення стануть відомі після того, як проект пройде всі регуляторні процедури. Поки невідомо, скільки грошей з міського бюджету витратять на безкоштовний проїзд для городян.

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З 1 січня 2021 року безкоштовно в громадському транспорті їздитимуть педагоги, медики, співробітники соціальних служб, дитячих садків та ДЮСШ, які підпорядковуються міській раді. Всього з 1 січня безкоштовно в громадському транспорті їздитимуть понад 35 тисяч криворіжців.

"Радіо Свобода"повідомляє з посиланням на прес-службу мерії, що безкоштовний проїзд передбачений міськбюджетом на 2021 рік, ухваленим 23 грудня. Проїхатися безкоштовно можна буде по "карті криворіжця", для неї розроблять спеціальне програмне забезпечення.

У проекті бюджету передбачалося, що скасування плати за проїзд у транспорті коштуватиме місту 116 мільйонів гривень у 2021 році.

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Автор: УНІАН