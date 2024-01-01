Прокляття київського метро

Слідом за метро на Троєщину київською міською легендою ризикує стати метро на Виноградар. Кошти "освоєні", але про відкриття нових станцій не йдеться.

Будівництво метро на Виноградар офіційно стало на паузу, а сам проєкт ризикує перетворитися на мем, подібний до легендарного метро на Троєщину. Комунальне підприємство "Київський метрополітен" розірвало договір на будівництво нової гілки з компанією, що побудувала усі станції столичної підземки – АТ "Київметробуд". Тепер столичні чиновники шукають нового підрядника і заявляють про наміри повернути 4 мільярди гривень, хоча перший заступник голови КМДА Михайло Поворозник визнав, що від "Київметробуду" майже нічого не лишилося.

Метро до 1991 року

Історія метро на Виноградар не настільки тривала, як легендарне "метро на Троєщину", проте теж нараховує вже не одне десятиліття. Вперше на схемах метро на Виноградарі з’явилося у 1985 році. Передбачалася побудова двох станцій – Виноградар та Проспект Правди, надалі там з’явилася і станція "Мостицька". Приблизно в той же час - у 80-х роках минулого століття - киян заманювали на новий масив обіцянками, що метро тут буде вже до 1991 року (за іншими даними - до 1992 року). І дійсно у 1981 році почалося будівництво лінії проте аж за 8 років було відкрито лише три станції, і всі у центрі міста: Золоті Ворота, Палац Спорту та Мечнікова (нині Кловська).

Ну, а з метро на Виноградар, як у тій пісні "Скрябіна": чувак, нас кинули. Про продовження гілки забули. Покійний заступник голови КМДА Іван Салій у давній розмові з автором цих рядків зазначав, що будувати підземку від станції Сирець в напрямку Виноградаря економічно недоцільно.

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Нова серія будівельного серіалу припала на часи президентства двічі несудимого Віктора Януковича. Почала формуватися нова традиція, коли кожний очільник столиці має принаймні пообіцяти нову метроказку. Призначений "регіоналами" голова КМДА Олександр Попов обіцяв розпочати будівництво метро на Виноградар то у 2012-му, то у 2013 році. Проте з часів відкриття станції метро Теремки наприкінці 2013 року, кияни й далі споглядали на майбутнє метро на Виноградар виключно на паперових планах.

Від першого тунелю до "метро на Троєщину"

У 2017 році тема будівництва метро на Виноградар ожила. Мер Віталій Кличко пообіцяв почати будівництво навіть в грудні.

"За попередніми підрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект Правди" ми зможемо відкрити протягом трьох років", – розповідав багаторічний очільник столиці, але зробити так і не зміг.

В січні 2018 року КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво ділянки сирецько-печерської лінії метро з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" і "Проспект Правди") і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар". Після тривалих баталій наприкінці того ж року його виграла компанія-будівельник усіх станцій столичної підземки - "Київметробуд".

Нове метробудівництво на "зеленій гілці" стартувало у березні наступного, 2019 року, а вже у 2021 році "Київметробуд" та столична влада, попри ковідні затримки, відзвітували про завершення будівництва першого тунелю з чотирьох запланованих, а також про прогрес на відкритій ділянці.

Проте не встигло будівництво набрати обертів, як над "Київметробудом" почалися згущатися хмари. Ще з листопада 2019 року стосовно керівників компанії розслідувалося кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві. На підприємстві почалися затримки зарплат, а в компанії вирував корпоративний конфлікт. Але столична влада продовжувала переконувати, що метро на Виноградар буде неодмінно, хоча і не в обіцяний 2021 рік. Строки поступово перенеслися спочатку на 2023, а потім 2024-2025 роки. І то за умови, що не буде форс-мажорів.

"Там є питання з документацією, план дій є, фінансування є, є чіткий алгоритм дій, і на підставі цього мені дали інформацію: весною ми вже плануємо відкрити це метро", — зазначив мер Києва Віталій Кличко влітку 2023 року.

Керівник столичної підземки Віктор Брагінський уточнював, що поїзди поїдуть у 2025 році та зазначав, що триває корегування проєкту. Щоправда це було до розірвання договору з "Київметробудом".

"Орієнтовно, з вересня на будівництві візьмуться до роботи по оновленій документації. Завдання стоїть до кінця 2024 року побудувати дві станції метро на Виноградар, і в I кварталі 2025 року виконати пусконалагоджувальні роботи, щоби запустити рух поїздів", — пояснював очільник комунального підприємства "Київський метрополітен" влітку 2023 року.

Але замість масштабного будівництва автор цих рядків протягом останнього року переважно бачив на місці, де має колись з’явитися станція метро "Проспект Правди" чи Варшавська (чи хто знає, яку назву до того часу проголосує Київрада), бур’яни та завмерлу техніку. Аналогічна картина - на трасі на шляху до зазначеної станції. Будівельники і техніка зрідка працювали на майбутньому перегоні між станціями Мостицька та Проспект Правди.

Але навіть якщо буквально завтра якимось дивом на цих майданчиках з’явиться купа техніки і знайдуться будівельники, то вкластися в обіцяні строки вже було б неможливо навіть технічно.

Тунелепрохідницький комплекс "Галина", який використовувався для будівництва першого тунелю ділянки від метро "Сирець" до станції Мостицька, потребує технічного обслуговування, а потім його слід знову зібрати. А на це потрібно далеко не день і не два часу. Вкрай малоймовірно, що столиця отримає нову, а краще не одну таку машину. Будівництво тунелю, зважаючи на пливуни на частині ділянки та досвід будівництва першого тунелю від метро Сирець до станції Мостицька – це, орієнтовно, від 9 місяців до року. На ділянці, яку будувала відкритим способом - від станції Мостицька до проспекту Правди - місяцями, як то кажуть, кінь не валявся.

Після розірвання договору про побудову метро на Виноградар з "Київметробудом", говорити про будь-які строки взагалі недоцільно. По-перше, за словами очільника столичної підземки Віктора Брагінського, корегування проєкту все ще триває. По-друге, далі буде оголошено новий тендер на проведення робіт з непрогнозованою тривалістю. Та і сам кошторис будівництва, ймовірно, доведеться перераховувати, бо ціни навіть і не думають знижуватися. Плюс суто технічне питання: в якому стані буде перший тунель від станції Сирець до майбутньої станції Мостицька.

Крім того, розірвання договору треба закрити фінансові питання з "Метробудом". Заступник голови КМДА Микола Поворозник визнав, що від "Київметробуду" майже нічого не залишилося, проте запевнив, що місто не матиме суттєвих фінансових збитків: "Я б не ставив так питання. Потрібно оцінити виконані роботи, що там заактовано. Багато робіт виконано і не заактовано. Усе це зроблять експерти, далі будуть ухвалюватися рішення, у тому числі в правовому порядку. Там же багато кримінальних справ, кошти на рахунках арештовані, бенефіціари всі відомі. Я не думаю, що йтиметься про великі втрати".

Процес будівельного "розлучення" може бути не швидким. За даними системи Yourcontrol, на січень 2024 року призначено до розгляду апеляційну скаргу про стягнення з "Київметробуду" понад 180 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони з метробудівельників у судовому порядку хоче стягнути "Київтеплоенерго". Сам "Київський метрополітен" хоче, своєю чергою, зобов’язати свого багаторічного партнера "вчинити певні дії". Про які саме дії йдеться - не повідомляється.

В умовах, коли в соцмережах стають трендом історії про те, скільки можна було виділити на життєво необхідні на фронті дрони, якби заощадити на чомусь не критичному, навряд варто очікувати схвалення суспільством витрати додаткових мільярдів на метро. Звісно, воно давно потрібне, але зараз на перших позиціях – виживання. Крім того, не варто забувати, що триває мобілізація, а будівельників регулярно призивають до війська. Тому, поки що можна сказати одне: "Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – невідомість".

Ярослав Конощук