Також українська залізниця збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

"Укрзалізниця" налагоджує щоденне сполучення Херсона зі столицею та збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, на додачу до черезденного поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ — Херсон.

Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв та розпочне курсування з 23 вересня. Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 — 07:27, прибуття у Херсон о 09:26 наступного дня. Зворотно з Херсона по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 — 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.

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Також окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва.

Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи з 24 вересня.

Подорожі "Укрзалізницею" - останні новини

21 серпня в українській залізниці оновили найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додали свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

У зв'язку з ремонтними роботами інфраструктури польської залізниці в Перемишлі, який розпочнеться з 8 вересня, УЗ тимчасово змінила графік курсування потягів до Польщі.

11 вересня стало відомо, що УЗ змінює маршрут курсування низки поїздів у вересні. Рішення прийнято через ремонтні роботи. Таким чином перевізник готується до сезону зимових перевезень.

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