Вагони на чернівецькому напрямку матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне індивідуально кероване освітлення.

В "Укрзалізниці" оновили найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додали свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, у результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях "Укрзалізниці" вагони на чернівецькому напрямку матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне індивідуально кероване освітлення.

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення", - йдеться в повідомленні.

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"Укрзалізниця": останні новини

9 серпня 2023 року були призначені додаткові поїзди між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

Крім того, через ремонт інфраструктури польської залізниці в Перемишлі, який розпочнеться з 8 вересня, УЗ тимчасово змінює графік курсування потягів до сусідньої Польщі. Але попри ремонт поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні збільшиться.

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