Ющенко та Мілібенд обмінялися думками про Грузію

Київ. 27 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із Державним секретарем у закордонних справах та справах Співдружності Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, розпочинаючи зустріч, Президент України відзначив важливість візиту Д.МІЛІБЕНДА для розвитку українсько-британських відносин. «Ми розглядаємо наші відносини як відносини стратегічного порядку», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також подякував за підтримку, «яку відчуває Україна з боку Великої Британії стосовно європейських прагнень нашої держави». Він висловив сподівання, що Велика Британія підтримає позицію України стосовно політичної частини нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом під час Дванадцятого саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 вересня у м.Евіан (Франція).

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію у Грузії та можливі шляхи врегулювання конфлікту, формування єдиної позиції європейських держав щодо стабілізації ситуації в регіоні.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що Україна не підтримує рішення Росії про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. «Таке рішення принесло напруження у регіон», - підкреслив Президент.

У свою чергу, Держсекретар підкреслив, що Велика Британія «обурена діями Росії в останні два тижні».

Участь у зустрічі з української сторони взяли міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, з британської - Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР.