В Брюсселі розпочнеться засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

В ході засідання міністри обговорять Комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС "Думай спочатку про маленьких", що стосується покращення рамкового законодавства для малого та середнього бізнесу, а також Рада зверне увагу на питання боротьби з контрафактною продукцією та піратством. Крім того, міністри планують схвалити резолюцію щодо Європейського космічного простору та висновки щодо боротьби з хворобою Альцгеймера.