Комітет ЄП хоче посилити захист дітей від Інтернет

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту виступає за посилення захисту дітей від загроз Інтернету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в проекті доповіді Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група “Союз за Європу націй”, Італія), схваленому на засіданні Комітету 15 вересня.

У документі зазначається, що підлітки у віці від 12 до 15 років, в середньому, проводять 3 години на день в Інтернеті, при цьому, ні діти, ні дорослі не завжди свідомі тих небезпек, що може нести певний контент: до дитячих порнографічних чи просто жорстоких матеріалів додається ризик переслідувань з боку осіб з дурними намірами.

Зараз Єврокомісія готується до запровадження програми “Більш безпечний Інтернет плюс”, яка спрямована на захист дітей від новітніх загроз, що їх несе Інтернет.

У схваленій 15 вересня доповіді, депутати Комітету підтримали пропозиції Єврокомісії, а також підтримали кілька поправок, зокрема, тих, що стосуються необхідності боротися з рядом нових феноменів, таких як електронне переслідування та психологічна маніпуляція дітьми. Депутати висловились за запровадження телефонної лінії термінової допомоги для дітей з безкоштовним європейським номером, а також за запровадження європейської марки для верб-сторінок: “безпечний для дітей”. Крім того, депутати висловились за створення спеціального домену в мережі Інтернет ".kid.eu" для дитячих Інтернет-сайтів.

У документі депутати також висловились за посилення співпраці між країнами-членами щодо обміну даними про Інтернет-сторінки з нелегальним контентом, з тим, щоб в майбутньому, створити єдину європейську інформаційну базу таких сайтів, доступну для Європолу.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у жовтні.