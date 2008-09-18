ЄС надасть допомогу 6 тис. італійських текстильників

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія надасть допомогу мальтійським текстильникам, що постраждали від глобалізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Допомогу через Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації буде надано робітникам малих та середніх підприємств чотирьох регіонів Італії: Сардинії, П’ємонту, Ломбардії та Тоскани, які були закриті.

Загалом, планується надати допомогу 6 тис. осіб на суму 35,16 млн. євро.

Загалом, на сьогодні Фонд задовольнив 12 заявок для 16111 робітників на загальну суму 67,6 млн. євро.

сьогоднішнє рішення стало п’ятим рішенням з надання допомоги через Європейський фонд спочатку його діяльності в січні 2007 року.

Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації надає допомогу у випадку одночасного звільнення тисячі і більше працівників у зв’язку з реструктуризацію бізнесу через структурні зміни в світовому розподілі праці.