Військові України та США обговорили оборонне співробітництво

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО обговорив з представниками Командування Збройних сил США в Європі перспективи стратегічного партнерства у сфері оборони між Україною і США.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, зустріч відбулася в рамках візиту до Києва делегації Командування збройних сил США в Європі на чолі із заступником командувача віце-адміралом Ричардом ГАЛЛАХЕРОМ та представників Ради керівників бізнесу з питань національної безпеки США.

Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку ЗСУ та подальші перспективи стратегічного партнерства у сфері оборони між Україною і США.

Зокрема, члени американської делегації ознайомилися з участю ЗСУ в багатонаціональних навчаннях та ходом створення у Харкові Центру підготовки сержантського складу Збройних сил України, що розпочне функціонувати з 1 грудня 2008 року.