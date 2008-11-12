ЄБРР та ЄІБ нададуть 125 млн. дол. та 175 млн. євро ”Укрзалізниці”

Київ. 12 листопада. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку прийняв рішення виділити «Укрзалізниці” 125 млн. дол. пільгового кредиту, а Європейський інвестиційний банк також виділить 175 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Усі ці гроші підуть на розширення рухомого складу «Укрзалізниці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, замовлення великої кількості рухомого складу приведе до формування внутрішнього ринку на металопродукцію, що допоможе знизити кризові явища в Україні, оскільки, за словами прем`єра, одним з наслідків фінансової кризи є відсутність ринків збуту для металопродукції.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що весь пересувний склад буде придбаний виключно на українських машинобудівних підприємствах.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що Мінтрансзв’язку і ЄБРР планують 26 вересня підписати угоду про виділення кредиту для «Укрзалізниці» і «Укравтодору».

При цьому міністр уточнив, що для «Укрзалізниці» буде виділено 250 млн. доларів, для «Укравтодору» - 150 млн. доларів.

За його словами, ставка за кредитом - LIBOR плюс 4,5%. Кредит буде наданий на 10 років. (Нагадаємо, раніше планувалося залучити кредит ЄБРР для придбання «Укрзалізницею» 241 вагону у Крюківського вагонобудівного заводу.)

26 вересня Й. ВІНСЬКИЙ повідомив, що Європейський банк реконструкції і розвитку не знайшов можливості надати кредити “Укрзалізниці” і “Укравтодору”.

“ЄБРР відмовився, він сказав, що на сьогодні немає можливості дати цей кредит, у них немає ресурсів сьогодні. Вони не можуть дати, вони можуть дати тільки на початку наступного року”, - сказав міністр.

У той же час він додав, що кошти для “Укрзалізниці” (250 млн. дол.) будуть надані. За словами Й.ВІНСЬКОГО, відповідні домовленості з Credit Swiss досягнуті близько тижня тому, кредит буде наданий під 7,5% + Libor на 10 років.