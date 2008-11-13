У Франції відкрито ”гарячу лінію” для родичів постраждалих студентів

Київ. 13 листопада. УНІАН. Для родичів постраждалих від вибуху у студентському гуртожитку університету міста Монпельє (Франція) відкрито «гарячу» телефонну лінію: +33467415002 або +33467415003.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України із посиланням на дані Консульства України в Марселі (Французька Республіка), у ніч з 11 на 12 листопада ц.р. у гуртожитку згаданого університету стався вибух, в результаті якого отримали поранення декілька студентів Серед постраждалих є громадянка України.

Усі поранені направлені до шпиталю «Ля Пейроні» в м. Монпельє, де з ними працюють лікарі та психологи. Стан здоров’я громадянки України задовільний. Контактний номер шпиталю «Ля Пейроні»: +33467336733.

Водночас наразі немає інформації МЗС про юнака з України, який, за повідомленнями деяких ЗМІ, теж постраждав від вибуху.

З метою з’ясування обставин справи та відвідання постраждалих студентів до Монпельє прибула міністр вищої освіти та досліджень Франції Валері ПЕКРЕСС.

Справа перебуває на контролі в Консульстві України в Марселі та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, від вибуху в університетському гуртожитку в місті Монпельє на півдні Франції зазнали легких поранень дівчина і хлопець з України, молдаван і вірмен, двоє росіян постраждали серйозно.

Вибух стався у середу вранціу кімнаті, де студенти святкували день народження, передають «Подробности». За попередніми даними, вибух стався внаслідок маніпуляції з хімічними речовинами. У приміщенні було знайдено речовини, які використовують для виготовлення вибухових пристроїв: нітрат калію, алюмінієва пудра, каустична сода, азотна та сірчана кислота.

Поліція припускає, що молоді люди в нетверезому стані намагалися виготовити саморобний вибуховий пристрій. Представники французьких правоохоронних органів вважають, що навряд чи йдеться про терористичні мотиви. Найімовірніше, молоді люди, володіючи певними знаннями з хімії, хотіли спробувати виготовити саморобну бомбу.

За даними поліції, на місці події була ще одна людина, яка зазнала легких поранень і втекла до прибуття правоохоронців.

Унаслідок вибуху приміщення було серйозно пошкоджене, а мешканці гуртожитку евакуйовані.