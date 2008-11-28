Швейцарія приєднається до Шенгену 12 грудня

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Швейцарія приєднається до Шенгенської зони 12 грудня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Змішаного комітету в рамках засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.

Згідно з рішенням, 12 грудня буде скасований контроль на наземних контролях Швейцарії з іншими країнами-членами Шенгенської угоди, а з 29 березня – на повітряних кордонах.

Таким чином, Швейцарія стане 25-им членом Шенгенської угоди.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія.