Україна пропонує ЄС більшій кількості громадян надати пільги з віз

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Україна пропонує ЄС доповнити перелік громадян, що мають право на пільги при отриманні віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ по завершенню засідання спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

«Ми запропонували доповнити текст угоди новими категоріями громадян», - сказав він. За словами заступника міністра, Україна, зокрема, пропонує додати до переліку представників неурядових організацій, які бажають відвідати країни – члени ЄС для участі в семінарах, конференціях, тощо, представниками релігійних організацій, а також громадянами, які здійснюють неорганізований туризм, але мають відповідні ваучери, що підтверджують туристичну мету подорожі.

К.ЄЛІСЄЄВ уточнив, що пільгові категорії громадян позбавлені необхідності платити збори за візи мають право на отримання багатократних та довготривалих віз, а також спрощений перелік документів, що необхідно подавати до консульських установ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року. Зараз до переліку пільгових категорій громадян, зокрема, належать високопосадовці, журналісти, студенти та пенсіонери.