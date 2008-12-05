У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер
17:50, 05 грудня 2008Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить результати доповіді “Регіони – 2020”, яка становить першу аналітичну базу для дебатів щодо майбутнього регіональної політики ЄС. Доповідь визначає основні виклики, що постають перед регіонами у перспективі до 2020 року, в тому числі адаптація до глобалізації, демографічні зміни, кліматичні зміни, енергетичні виклики.
Дата проведення: 9 грудня 2008 року Час початку: 11-30
Час початку: 11-30
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