У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер

В ході прес-конференції комісар представить результати доповіді “Регіони – 2020”, яка становить першу аналітичну базу для дебатів щодо майбутнього регіональної політики ЄС. Доповідь визначає основні виклики, що постають перед регіонами у перспективі до 2020 року, в тому числі адаптація до глобалізації, демографічні зміни, кліматичні зміни, енергетичні виклики.

Дата проведення: 9 грудня 2008 року Час початку: 11-30