ЄБРР подумає чи давати Ужгороду кредит в 72 млн. грн.

Ужгород. 16 грудня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку розгляне питання щодо надання Ужгороду кредиту у сумі 72 млн. грн. на реконструкцію очисних споруд.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив речник Ужгородського міського голови Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, ЄБРР запропонував Ужгороду за кошти банку здійснити економічну та фінансову оцінку можливостей поліпшення водопостачання міста та реконструкції очисних споруд. Про це йшлося на зустрічі представників банку із заступниками ужгородського мера вчора, 15 грудня.

О.ПОДЕБРІЙ повідомив, що Ужгородський міськвиконком вже розробив інфраструктурний інвестиційний проект з реконструкції каналізаційних очисних споруд у місті вартістю 72 млн. грн., одним із результатів якого має стати впровадження нових видів очищення, що у свою чергу поліпшить соціально-екологічну ситуацію в місті.

Однак, за вимогами ЄБРР, реконструкція очисних споруд повинна здійснюватись в комплексі з реконструкцією водопровідних мереж, поліпшенням якості води та забезпечення мешканців міста цілодобовим водопостачанням.

«Поки що сторони домовилися про підготовку попередньої угоди, яку повинен розробити ЄБРР і дати на розгляд міськвиконкому», — повідомив О.ПОДЕБРІЙ.